ВАШИНГТОН, 11 июн — ПРАЙМ. Внешний долг Украины (государственный и частный) из-за пандемии COVID-19 увеличится в 2020 году до 93% ВВП страны, в то время как в 2019 году он составлял 78,8% ВВП, говорится в меморандуме украинских властей и Международного валютного фонда (МВФ).

"Ожидается, что шок от COVID-19 увеличит это соотношение (внешнего долга к ВВП) примерно на 15 процентных пунктов, до 93%", — сказано в документе о выделении стране 5 миллиардов долларов в рамках поддержки экономики в условиях COVID-19.

Фонд добавляет, что частично рост долговых обязательств будет связан с падением курса гривны, в то время как существенная часть украинского долга номинирована в долларах.

При этом "в перспективе ожидается, что к 2025 году внешний долг снизится до 61% ВВП".

МВФ ухудшил прогноз по динамике экономики Украины на 2020-2021 годы, в результате ситуации с пандемией коронавируса ВВП страны сократится на 8,2%, что на 0,5 процентного пункта ниже апрельского прогноза, следует из меморандума украинских властей и фонда о выделении стране 5 миллиардов долларов в рамках поддержки экономики в условиях COVID-19.

В 2021 году фонд прогнозирует рост экономики Украины на уровне 1,1%, что на 2,5 процентного пункта ниже, чем фонд ожидал в апреле.

Прогноз по инфляции на Украине в 2020-2021 годах остался прежним — на уровне 4,5% и 7,2%, соответственно. Безработица в 2020 году ожидается на уровне 12,6% (выше на 2,5 процентного пункта, чем прогнозировалось в апреле), в 2021 году – 12% (выше на 2,7 процентного пункта).