МЕХИКО, 11 июн /ПРАЙМ/. Промышленное производство в Мексике сократилось в апреле на 29,6% в годовом сравнении, худшие результаты — в секторах строительства и обрабатывающей промышленности, сообщил Национальный институт статистики и географии INEGI.

"В годовом сравнении промышленное производство снизилось в отчетном месяце на 29,6% в реальном выражении. По секторам экономической активности снижение составило 38,4% в строительстве, 35,5% — в обрабатывающей отрасли", — говорится в отчете на сайте INEGI.

При сравнении с результатами марта снижение производства составило 25,1% с учетом скорректированных цифр и сезонности. Апрель стал первым полным месяцем, когда в Мексике начали действовать меры социального дистанцирования. Падение экономики за этот месяц стало худшим с 1995 года, когда в октябре она потеряла 17,6%.

Согласно оценкам Всемирного банка, экономика Мексики в 2020 году сократится из-за пандемии COVID-19 на 7,5%, центробанк республики прогнозирует снижение в диапазоне 4,6-8,8%.

Эксперты указывают, что резкое замедление экономического роста в Соединенных Штатах и Китае нарушило цепочки поставок в Мексику и Бразилию и вызвало резкое падение экспорта из стран-производителей сырьевых товаров, таких как Чили и Перу.

Для Латинской Америки и Карибского Бассейна в целом Всемирный банк прогнозирует кризис более серьезный, чем потрясения 2008-2009 годов, а также долговой кризис в Латинской Америке в 1980-х. Сокращение производства по региону должно составить 7,2% в 2020 году, сильнее других пострадают экспортеры нефти и газа. Восстановление начнется в следующем году ростом ВВП на 2,8%.