МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. "Сообщество потребителей энергии" предлагает включить в общенациональный план восстановления экономики РФ меры по снижению ценовой и тарифной нагрузки, в их числе снижение перекрестного субсидирования с компенсацией выпадающих доходов сетевых компаний в 2020-2021 годах за счет бюджета, следует из письма потребителей, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Дополнить раздел 8.2. "Промышленность" подразделом "Общесистемные меры по снижению ценовой и тарифной нагрузки", — говорится в письме. Соответствующее письмо было направлено министру экономического развития, главе Минпромторга и главе РСПП. Подлинность письма подтвердили РИА Новости в ассоциации.

В числе этих мер потребители предлагают в 2020-2021 годах компенсировать выпадающие доходы сетевых компаний и сократить перекрестное субсидирование в электросетевом комплексе за счет бюджета на сумму 114,5 миллиарда рублей ежегодно. Помимо этого предлагается компенсировать им выпадающие доходы при временной заморозке тарифов на услуги по передаче электроэнергии в размере 33,1 миллиарда рублей в 2021 году.

Также предлагается компенсировать выравнивание энерготарифов в регионах Дальнего Востока и выделить из бюджета по 37 миллиардов рублей в 2020-2021 годах.

В числе предлагаемых мер приводится перенос даты начала поставки мощности по договорам предоставления мощности (ДПМ) объектов ВИЭ, реализация госполитики в области развития возобновляемой энергетики — финансирование программы поддержки ВИЭ после 2024 года, реализация пилотных проектов по переработке твердых коммунальных отходов — финансирование строительства и функционирования 25 мусоросжигающих ТЭС.