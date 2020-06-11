МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ обсуждает увеличение финансирования льготной сельской ипотеки ещё на 1 миллиард рублей и ожидает расширения этой программы уже в июле, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на замминистра Оксану Лут, которая выступила на совещании в министерстве, посвященном реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", а также госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев еще в марте говорил, что льготная сельская ипотека пользуется повышенным спросом: сумма заявок, поданных с начала года, в четыре раза превысила годовой план выдачи таких кредитов. А в начале июня министерство уже сообщало, что прорабатывает вопрос увеличения общего финансирования программы льготной сельской ипотеки, в то время как российские банки выдали по этой программе более 7,4 тысячи кредитов почти на 15 миллиардов рублей.

"На сегодняшний день одним из ее самых востребованных инструментов является сельская ипотека, которой уже воспользовались 7,9 тысячи человек. Как отметила заместитель министра, в настоящее время с учетом высокой популярности этого механизма прорабатывается вопрос о дополнительном выделении средств на его реализацию в объеме до 1 миллиарда рублей. Ожидается, что финансирование программы будет расширено уже в июле 2020 года", — говорится в пресс-релизе.

Также указывается, что Минсельхоз договорился с уполномоченными банками, включая Россельхозбанк, продолжать прием заявок на получение сельской ипотеки, несмотря на исчерпание установленного банку лимита.

Сам Россельхозбанк ранее сообщал, что выдал уже почти 15 миллиардов рублей кредитных средств по программе льготной сельской ипотеки, а общий объем ипотечных заявок, согласованный с министерством сельского хозяйства, превышает 18 миллиардов. А Сбербанк указывал, что всего за восемь часов с момента запуска программы сельской ипотеки под 3% принял 1,1 тысячи заявок на 3 миллиарда рублей, выбрав годовой лимит субсидий, установленный для него Минсельхозом в 97 миллионов рублей.