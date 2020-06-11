МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Агрегатор такси "Везет" не согласен с запретом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку компании сервисом "Яндекс.Такси", считает, что ведомство некорректно оценивает рынок агрегаторов такси и сделало ошибочный вывод о доле рынка в случае сделки, говорится в заявлении "Везет".

Ранее в четверг ФАС сообщила, что отказала "Яндексу" в приобретении агрегатора такси "Везет". ФАС установила, что в случае осуществления сделки и дополнительного соглашения, совокупная доля "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% — в границах 19 субъектов РФ и свыше 50% — в границах 32 субъектов РФ. Таким образом, указывает служба, в результате сделки "Яндекс.Такси" и группа "Везет" усиливают доминирующее положение.

"Мы неприятно удивлены решением ФАС России и, конечно, не согласны с ним. Особенное недоумение вызывают данные проведенного ФАС России анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси", — говорится в заявлении "Везет".

В нем отмечается, что, основываясь, как минимум, на 10 независимых аналитических исследованиях (в том числе подготовленных Аналитическим центром при правительстве РФ и крупнейшими россиийскими и зарубежными банками) и исследовании Учебно-методического центра самой ФАС, совокупная доля объединенных компаний не превышает 50%. "Везет" утверждает, что все эти данные были предоставлены в ФАС.

"С нашей точки зрения, несмотря на очевидные факты, ФАС России сознательно некорректно оценивает рынок агрегаторов такси и, соответственно, делает ошибочный вывод о доле", — говорится в заявлении компании.