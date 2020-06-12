МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минтруд отказался от особых правил увольнения в период пандемии. Как стало известно РБК, после доработки из предложенного в конце мая законопроекта исчезла инициатива о запрете отправлять работников в простой или увольнять по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений. Исключен также новый порядок вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия.

В ведомстве изменение концепции объяснили тем, что часть карантинных мер отменена. В итоге остались лишь некоторые привилегии для работников на Крайнем Севере, а также право работников на электронные трудовые книжки. Что, впрочем, обсуждается уже давно и новеллой не является.

БИЗНЕС ПРОТИВ, РАБОТНИКАМ НЕВЫГОДНО

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, власти пошли на попятную по целому ряду причин. Помимо того, что карантин действительно закончился, бизнес, оказавшийся в сложной ситуации, раскритиковал законопроект​.

Данный документ носил достаточно жесткий ограничительный характер, обусловленный чрезвычайной ситуацией. Он содержал запреты работодателям, деятельность которых приостановлена в связи с пандемией, вводить простой; запрещал проводить мероприятия по сокращению численности или штата в период простановки деятельности, допускал переводы работников на другую работу без их согласия на срок до 3 месяцев. Кроме того, он предполагал введение удаленки без согласия работников и изменение условий трудовых договоров. В частности, предполагалось введение режима неполного рабочего времени с уведомлением за две недели вместо двух месяцев, напомнил партнер Five Stones Consulting Александр Карпухин.

"Таким образом, проект постановления правительства был однозначно негативен как для работников, так и для работодателей. Что удивительно, лояльная правительству Федерация независимых профсоюзов России поддержала проект, несмотря на его явно ограничительный характер для работников. В целом, как в бизнес-среде, так и в среде активных защитников прав работников проект был встречен негативно", — указал он.

Очевидно, что структуры власти пытаются соблюсти баланс социальных интересов, однако, понимая высокую нагрузку на предпринимателей, обеспечивающих рабочими местами граждан, все же экономической блок понимает состояние и бюджеты бизнеса.

"Бизнес вынужден экономить "по живому", чтобы сохранить рабочие места и остаться на плаву", — комментирует член Ассоциации Юристов России Владислав Калинин.

Кроме того, запрет на увольнение в период пандемии в целом не решил бы существующие проблемы, имеющейся на рынке труда. "В сложившейся ситуации далеко не все работодатели в состоянии сохранить штат сотрудников, существовавший до карантина. Даже при введении запрета на увольнение работники могли остаться без работы и зарплаты, к примеру, по причине фактического банкротства компании", — сказал партнер юридической группы Novator Александр Катков.

КАРАНТИН ПОЗАДИ, ПРОБЛЕМЫ ВПЕРЕДИ

Но карантин закончился, а трудности бизнеса только начинаются. Еще в начале кризиса Торгово-промышленная палата предупредила о риске разорения 3 млн предпринимателей. По более свежим оценкам экспертов, в марте-мае выручка многих ритейлеров из непродовольственного сегмента упала на 50-80%. Все они переживают тяжелые времена, а кое-кто и вовсе рискует обанкротиться. То же касается сферы услуг.

На этом фоне большинство работодателей уже провели кадровую работу и оптимизацию своих расходов в этой части. Во многих компаниях прошли сокращения штата, также многие работники были отправлены в неоплачиваемые отпуска или уволены. Отмена льготного кредитования на зарплату работникам только усилит эффект сокращения рабочих мест, особенно это коснется крупных предприятий, полагает Катков.

Ярким показателем служит официальная статистика безработных, которая в настоящее время достигла небывалых объемов для современной России. Согласно данным Росстата, рост безработицы в РФ в апреле ускорился до 5,8% — максимума с апреля 2016 года.

ДАМОКЛОВ МЕЧ БЕЗРАБОТИЦЫ

На фоне того, что увольнять продолжат по старым правилам, а ситуация у бизнеса критическая, эксперты прогнозируют дальнейший рост безработицы. Основные риски примут на себя самозанятые и ИП. Среди наемных работников под угрозой увольнения по-прежнему остаются работники наиболее пострадавших от пандемии сегментов (малый и средний бизнес, сфера услуг, туризма, гостеприимства, развлечений, общественного питания). Рискуют потерять работу сотрудники летного и обслуживающего персонала авиакомпаний.

Причина все та же — экономия бюджета компании или предприятия. Многим уже на сегодня сокращают зарплаты, так как зарплатный фонд заметно "похудел". Лучше многих сегодня бюджетникам – их работу оплачивает государство, а не оказавшийся в кризисе рынок.

В целом под угрозой увольнения работники, от которых и так планировали избавиться, а также сотрудники с дублирующими функциями в крупных коммерческих компаниях.

При этом работодатели будут увольнять наименее ценные кадры – учитывать квалификацию, опыт и стаж, навыки. В большей степени, рискуют узнать об увольнении люди старшего возраста, а также молодые специалисты, которые имеют небольшой стаж работы в компании или профессии в целом, считает юрист компании "Интеллектуальный капитал" Виктория Велюга. При прочих равных чаще будут увольнять женщин, чем мужчин.

Работодателям хотят дать больше прав для увольнения россиян

"Нельзя оставить без внимания и тот факт, что помимо оснований, указанных в законе, уволить могут в случае перевода на удаленную работу без подписания дополнительного соглашения к трудовому договору. То есть, продолжая работать удаленно после снятия ограничений, но, не подписав дополнительное соглашение, вы рискуете быть уволены за прогулы", — добавила она.

По оценке Карпухина, безработица вырастет в несколько раз, в том числе за счет того, что с появлением мер региональной поддержки официально безработных количество людей, которые станут регистрироваться на бирже труда, вырастет. "Таким образом, цифры станут более корректными. Докризисная статистика, скорее всего, не могла учесть официально незарегистрированных лиц", — сказал он.

Сократить риски увольнения работники не в силах. В нынешней ситуации на рынке не поможет ничего, основные решения о сокращении уже приняты, дело только в реализации. Конечно, сидеть спокойно и не входить в конфронтацию совет универсальный, но сейчас от работника мало что зависит, заключил эксперт.​