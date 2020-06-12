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МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Агрегатор такси "Везет" не согласен с запретом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку компании сервисом "Яндекс.Такси", считает, что ведомство некорректно оценивает рынок агрегаторов такси и сделало ошибочный вывод о доле рынка в случае сделки, говорится в заявлении "Везет".

Ранее в четверг ФАС сообщила, что отказала "Яндексу" в приобретении агрегатора такси "Везет". ФАС установила, что в случае осуществления сделки и дополнительного соглашения совокупная доля "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% — в границах 19 субъектов РФ и свыше 50% — в границах 32 субъектов РФ. Таким образом, указывает служба, в результате сделки "Яндекс.Такси" и группа "Везет" усиливают доминирующее положение.

"Мы неприятно удивлены решением ФАС России и, конечно, не согласны с ним. Особенное недоумение вызывают данные проведенного ФАС России анализа состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси", — говорится в заявлении "Везет".

В нем отмечается, что, основываясь как минимум на 10 независимых аналитических исследованиях (в том числе подготовленных Аналитическим центром при правительстве РФ и крупнейшими российскими и зарубежными банками) и исследовании Учебно-методического центра самой ФАС, совокупная доля объединенных компаний не превышает 50%. "Везет" утверждает, что все эти данные были предоставлены в ФАС.

"С нашей точки зрения, несмотря на очевидные факты, ФАС России сознательно некорректно оценивает рынок агрегаторов такси и, соответственно, делает ошибочный вывод о доле", — говорится в заявлении компании.

"Везет" также отмечает, что сегодня в РФ нет законодательного требования, согласно которому ФАС России обязана не согласовывать сделку, если совокупная доля компаний, появившаяся в ее результате, превышает 50%. "Это, скорее, сложившаяся практика регулятора в сделках индустриальной (а не цифровой) экономики. Есть достаточное количество прецедентов, в которых после сделок компании занимают и более 90% рынка, тогда ФАС России, как правило, использует 13-ю статью федерального закона "О защите конкуренции", в соответствии с которой оценивается социальный эффект от согласования сделки", — заявляет агрегатор.

Компания проанализировала влияние сделки на социальную сферу и какие социальные эффекты могли бы быть от нее.

"Сделка "Яндекс.Такси" – "Везет" не ограничат конкуренцию, а положительные эффекты от сделки существенны", — уверена компания.

Кроме того, говорится в заявлении, для порядка четверти миллиона человек водителей, работающих с сервисом "Везет" в 120 городах России, "отказ на согласование сделки и запрет на развитие индустрии сектора равно гуманитарной катастрофе".

"Для них такси — это единственный источник заработка. Сделка с "Яндекс.Такси" позволила бы водителям уже сейчас получать другие виды заказов, например доставку товаров. Разработка таких услуг требует существенных инвестиций. В результате решения ФАС России проигрывают все: население, бизнес и государство", — говорится в заявлении.