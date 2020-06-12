МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Спрос на дата-аналитиков, программистов, технических архитекторов, дизайнеров приложений и инженеров в России к концу текущего года подскочит на 15–20% на фоне пандемии, заявил РИА Новости президент Лиги цифровой экономики и управляющий партнер AT Consulting Сергей Шилов.

"На сегодняшний день в Лиге цифровой экономики около 400 актуальных вакансий – это 12% от общего числа сотрудников. Подобное соотношение мы видим по всему IT-рынку. Сейчас наиболее востребованы именно программисты, до конца года на 15–20% увеличится спрос на всех технических специалистов. Но растет не только востребованность айтишников – растет востребованность технических навыков в широком смысле", – сказал Шилов.

По его мнению, в России также будет повышенный спрос на программы дополнительного образования и переквалификации. Это приведет к тому, что на начальные позиции в компаниях будут претендовать не только выпускники вузов, но и люди старше 50 лет.

"В IT-компаниях уже чувствуется этот тренд. Спрос на айтишников растет, и поэтому решения по кандидатам принимают без оглядки на возраст. Здесь роль играют талант, способность схватывать на лету и умение разложить на простые элементы сложную задачу", — отметил он.

"В России уже есть несколько курсов переподготовки для людей с базовым инженерным образованием – всего за три семестра можно освоить азы программирования и администрирования баз данных. Это хороший старт для карьеры в IT с нуля. Отсутствие опыта нас не пугает – я убежден, что человек может начать все заново в любом возрасте, главное хотеть и уметь учиться", — добавил Шилов.

Лига цифровой экономики, основанная в 2017 году, объединяет девять компаний, оказывающих услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты лиги охватывают широкий спектр отраслей экономики, включая ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность.