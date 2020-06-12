МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило увеличение объемов субсидий российским регионам для обеспечения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение объема субсидий бюджетам 19 российских регионов обеспечит выплаты дополнительно на 890 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет в полном объеме.