Кабмин одобрил увеличение субсидий бюджетам регионов для выплат на детей от 3 до 7 лет
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило увеличение объемов субсидий российским регионам для обеспечения выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение объема субсидий бюджетам 19 российских регионов обеспечит выплаты дополнительно на 890 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет в полном объеме.
https://1prime.ru/state_regulation/20200612/831616488.html