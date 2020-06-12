МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей страны с Днём России и заявил, что главный вызов после пандемии коронавируса — восстановление экономики и возвращения достатка в семьи.

"Я хочу поздравить всех жителей Подмосковья, нашей большой страны. Всех, кто здесь родился, вырос, живет, работает, растит детей и строит свои планы на будущее… Я считаю, что после эпидемии, после COVID главный вызов – это восстановить экономику. Вернуть достаток каждой семье. Лично я свою задачу вижу в том, чтобы власть в Подмосковье была чуткой, внимательной к жителям, а бизнес мог работать, зарабатывать и делать добрые дела", — сказал Воробьев в своём Instagram аккаунте.

Губернатор отметил, что многие россияне, которые работали и жили за рубежом, теперь возвращаются на родину, потому что "наша страна, наши традиции, уклад – это то, что подходит для русского человека".

"Мало кого знаю, кто счастлив на чужбине. Это совсем не значит, что за границей плохо, но многое из того, что происходит сегодня в мире в разных странах, для меня, мягко говоря, спорно, а что-то даже дико. Как с точки зрения культуры, так и норм поведения", — добавил Воробьев.