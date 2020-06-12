МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудило исполнение федерального бюджета за первый квартал текущего года, сообщается на сайте кабинета министров.

"Принять к сведению доклад министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова по данному вопросу. Утвердить отчёт об исполнении федерального бюджета за I квартал 2020 года и направить его в Государственную думу, Совет Федерации и Счётную палату РФ. Главным распорядителям средств федерального бюджета принять исчерпывающие меры по обеспечению своевременного и равномерного исполнения расходов федерального бюджета в 2020 году", — говорится в сообщении.

Добавляется, что Минфину нужно доложить о результатах об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2020 года.

В апреле Минфин сообщил, что федеральный бюджет в январе-марте, по предварительной оценке министерства, был исполнен с профицитом в 0,05% ВВП, или 12,408 миллиарда рублей. Объем поступивших за этот период доходов составил 4,73 триллиона рублей, или 23% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом. Расходы были исполнены в объеме 4,718 триллиона рублей, или 24% к общему утвержденному годовому объему и 22,7% — к сводной бюджетной росписи.

По оценке Минфина, которая была представлена в январе, профицит бюджета РФ за 2019 год составил 1,8% ВВП, или 1,968 триллиона рублей.