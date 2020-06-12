МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в апреле обрушился на рекордные 20,3% в месячном выражении и на 24,4% — в годовом, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали снижения показателя в месячном исчислении на 15%, а в годовом — на 19,3%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле в месячном выражении сократился на 24,3%, хотя ожидалось падение на 15,8%. В годовом исчислении показатель сократился на 28,5%. Эксперты ожидали снижения в годовом выражении на 19,9%.