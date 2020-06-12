МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Бывший гендиректор "Трансфин-М" Дмитрий Зотов не явился к следователю, так как не мог покинуть Латвию в связи с карантинными мерами из-за новой коронавирусной инфекции, заявил РИА Новости глава Ассоциации защиты бизнеса, член ОНК Москвы Александр Хуруджи.

Ранее сообщалось, что Хорошевский суд Москвы арестовал до 10 августа Зотова, задержанного в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов.

"С начала пандемии коронавируса Зотов находился в Латвии на лечении. Он принял все меры для уведомления следствия о невозможности оперативно покинуть Ригу из-за карантина, введенного латвийскими властями. Он самостоятельно прилетел в Москву, как только у него появилась возможность, но тут же был задержан", — сказал он.

По словам Хуруджи, еще до отъезда в Латвию следствие ходатайствовало о назначении Зотову домашнего ареста, но суд отказал ему в этом — "теперь следователь попросил суд отправить бизнесмена в СИЗО".

Как сообщил ранее источник, Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из "Трансфин-М" грузовых вагонов и фальсификацией документов. Незаконная деятельность, по версии следствия, происходила на протяжении длительного времени, когда собственником "Трансфин-М" являлся пенсионный фонд "Благосостояние". Общая сумма похищенного имущества составляет около 3 миллиардов рублей, добавил источник. По словам собеседника агентства, уголовные дела в отношении Зотова были заведены в августе 2019 года по ч. 4 статьи 159 УК РФ. В среду он прилетел частным бортом в "Шереметьево", после чего его задержали в аэропорту и доставили в следственные органы на допрос.

РИА Новости пока не располагает комментарием следствия.

Совет директоров "Трансфин-М" в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.