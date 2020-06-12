МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Российские производители смогут отгрузить медицинские маски и тесты от коронавируса в качестве гуманитарной помощи Аргентине, если такое решение будет принято правительством РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Мэр города Буэнос-Айрес обратился к посольству РФ с просьбой поставить из России маски, защитные костюмы, аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19, сообщил 10 июня журналистам посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. По данным пресс-службы Минпромторга, в министерство пока не поступало такое обращение от аргентинской стороны.

"Относительно возможности оказания гуманитарной помощи нужно отметить, что для этого требуется соответствующее решение правительства Российской Федерации. Если такое решение будет принято, российские производители смогут осуществить отгрузку необходимых изделий медицинского назначения", — заявили в пресс-службе Минпромторга.

В ведомстве также отметили, что российским предприятиям удалось не только устранить дефицит по ряду позиций на внутреннем рынке, но и создать возможности для поставки лицевых масок, защитных костюмов, тест-систем и реагентов в зарубежные страны. "Мы уже ведем активную работу с привлечением наших торговых представительств в иностранных государствах по поиску потенциальных импортеров указанных видов российской продукции", — заметили в Минпромторге.

Согласно постановлению кабмина от 9 июня, Минпромторг теперь будет выдавать разрешения на экспорт средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и продукции медназначения. Для этих товаров ведомство будет выдавать специальные подтверждения возможности вывоза.

В Аргентине на 10 июня было зарегистрировано 23 620 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 568 человек, скончались 698.