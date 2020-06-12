МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии по принятию России мер по результатам IV раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

"Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, председателем межведомственной комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Кроме того, утвержден состав комиссии, в которую вошли замглавы МВД Михал Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие.

"Председателю межведомственной комиссии, образованной настоящим распоряжением, в 3-месячный срок утвердить положение о межведомственной комиссии… и план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок", — добавляется в документе.