КИЕВ, 12 июн — ПРАЙМ. Украина полностью получила первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов из общей кредитной программы на 5 миллиардов долларов, сообщил в пятницу глава Национального банка страны Яков Смолий.

Совет управляющих МВФ на этой неделе одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш составил 2,1 миллиарда долларов.

"Официально: Украина только что полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях — валютах, входящих в SDR (СДР, специальные права заимствования — единица расчёта МВФ — ред.). Сейчас процесс завершен", — написал Смолий в микроблоге в Twitter в пятницу.