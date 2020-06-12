МЕХИКО, 12 июн /ПРАЙМ/. Мексиканский институт социального обеспечения IMSS, который объединяет около миллиона работодателей, сообщил о сокращении в мае общего числа рабочих мест в зарегистрированных компаниях на 344 526 позиций.

"Вследствие чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в мае количество позиций сократилось на 344 526, что эквивалентно месячному снижению на 1,7%", — говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте института.

Запрет на работу большинства предприятий действовал в Мексике с конца марта. По состоянию на 31 мая, в IMSS было зарегистрировано 19 583 170 рабочих мест, из которых 86,7% являются постоянными. Общее снижение с начала года составляет теперь 838 272 позиции.

По итогам 12 месяцев количество позиций сократилось почти на 800 тысяч, однако ряд отраслей показал рост занятости — число рабочих мест увеличилось в сельском хозяйстве (+3,5%), секторе социальных и коммунальных услуг (+2,7%), связи и транспорта (+0,9%).

По оценкам минздрава, Мексика достигла пика эпидемии коронавируса в конце мая и продолжает находиться на плато. Общее число заражений составляет 133 974, скончались 15 944 пациента.

В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Четырехуровневая система опасности заражения в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов, кроме Сакатекаса, установлен красный уровень максимальной опасности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.