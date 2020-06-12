ЛОНДОН, 12 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Сильное снижение ВВП Великобритании в апреле было ожидаемым, гораздо важнее, какой будет тенденция в дальнейшем, заявил в пятницу глава Банка Англии Эндрю Бэйли.

По данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), ВВП Британии в апреле сократился на 20,4% в результате карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

"Очевидно, что это драматическая и большая цифра. Но это не удивительно, экономика явно закрылась в конце марта и в апреле, поэтому это не удивительно", — приводит слова Бэйли телеканал Sky News.

Гораздо важней, что произойдет дальше, считает глава банковского регулятора.

"Большой вопрос в том, что произойдет дальше", — сказал он, отметив, что в экономике с ослаблением ограничительных мер наметились признаки восстановления.

"Очевидно, что это ранняя стадия. Я не хочу особо подчеркивать. Это постепенное возвращение к жизни. Но мы видим эти признаки", — отметил глава Банка Англии, добавив, что регулятор по-прежнему готов принять необходимые меры для поддержки экономики в случае необходимости.