МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. "Газпром" начал бурение первой эксплуатационной скважины на Харасавэйском месторождении на Ямале, говорится в сообщении компании.

"Сегодня началось забуривание первой эксплуатационной скважины на Харасавэйском месторождении Ямальского центра газодобычи", — говорится в релизе.

Скважина будет пробурена на глубину 2540 метров, это первая из 11 в кусте газовых скважин №5. В 2020 году планируется закончить бурением 16 скважин на месторождении, отмечает "Газпром".

"Газпром" летом 2018 года принял решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавэйского месторождения. Оно расположено на полуострове Ямал, севернее Бованенковского, преимущественно на суше полуострова и частично — в акватории Карского моря. По размеру относится к категории уникальных — запасы газа составляют 2 триллиона кубометров (по сумме категорий С1 и С2).

Первоочередным объектом освоения станут сеноман-аптские залежи, начало добычи запланировано на 2023 год, ее проектный уровень — 32 миллиарда кубометров газа в год. В дальнейшем предполагается освоение более глубоких неоком-юрских залежей.

Особенность месторождения — около 20% запасов приходится на шельф. Для разработки морской части месторождения с берега будут построены скважины с горизонтальным окончанием.