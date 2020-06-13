БУЭНОС-АЙРЕС, 13 июн /ПРАЙМ/. Власти Аргентины продлили действие своего предложения по реструктуризации долга до 19 июня, сообщило минэкономики страны.

"Аргентина продлила до 19 июня срок действия предложения (по реструктуризации долга — ред.)", — говорится в сообщении ведомства.

Министерство отмечает, что получило ряд предложений от кредиторов.

Правительство уже несколько раз откладывало срок переговоров по долгу. Очередной истекал 12 июня, его перенесли на 16 июня.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.