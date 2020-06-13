МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Доля просроченной задолженности по ипотеке в России уже несколько месяцев держится на уровне 2,2% и за последние два месяца не изменилась, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных бюро "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

При этом, по данным экспертов, в абсолютном выражении просроченная задолженность выросла с начала года на более чем 12% и превысила 86 миллиардов рублей, что является рекордным показателем за последние четыре года. Количество "плохих" долгов выросло с января на 21% — до, примерно, 33 тысяч просроченных ссуд.

"В апреле можно было наблюдать рост объема просроченной задолженности, чему, очевидно, способствовал введенный режим изоляции: часть потребителей была лишена дохода и не могла вносить платежи по кредитам, а другая не могла это сделать по объективным причинам – пропускной режим на территории многих субъектов России, закрыты офисы банков", — отметил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

При этом он напомнил, что банки в конце каждого года для расчистки баланса продают или списывают просроченную задолженность клиентов, что приводит к изменению показателей качества в лучшую сторону.

Сдержать рост просроченной задолженности в последние месяцы помогли кредитные каникулы, указал он. Однако, предостерегает Лагуткин, необходимо помнить о том, что кредитные каникулы закончатся и далеко не все потребители смогут вернуться к прежнему графику обслуживания кредитов, что в результате может привести ко второй волне роста просроченной задолженности.

"Ипотека традиционно является одним из наиболее качественных сегментов. Согласно статистике, клиенты, имеющие на руках несколько кредитов, один из которых ипотечный, до последнего стараются вносить платежи в срок, так как в залоге находится жильё, которое в большинстве случаев является единственным. Однако столь жесткие и непрогнозируемые реалии начинают отражаться и на качестве ипотечного портфеля", — прокомментировал президент НАПКА Эльман Мехтиев.