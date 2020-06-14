МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года, которая позволит нарастить добычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035 году по консервативному сценарию, сообщается на сайте кабмина.

"Полное обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок – всё это предусмотрено программой развития угольной промышленности России до 2035 года. Её своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа будет реализована в три этапа. Первый, рассчитанный до 2025 года, предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объёмов обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях, реализацию обеспечивающих инфраструктурных проектов инвестпрограммы РЖД.

На втором этапе – до 2030 года должна завершиться реструктуризация отрасли и сформироваться новые центры угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. Сняты основные системные ограничения по транспортировке угля на внутренний и внешний рынки. Третий этап предполагает кардинальное повышение производительности труда, реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды.

"Реализация программы поможет нарастить угледобычу с 439,3 миллиона тонн в 2018 году до 485 миллионов тонн к 2035-му по консервативному сценарию и до 668 миллионов тонн – по оптимистичному сценарию. Прогноз по экспорту составляет от 259 миллионов до 392 миллионов тонн соответственно", — сказано в сообщении.

В программу также вошли решения соцвопросов. Речь идёт о выплатах бывшим работникам угольной промышленности и о дополнительном пенсионном обеспечении для них, а также о сносе ветхого жилья на подработанных территориях.