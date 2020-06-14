АФИНЫ, 14 июн — ПРАЙМ. Правительство Кириакоса Мицотакиса успешно справилось с кризисом пандемии — эпидемиологическая обстановка в Греции лучше, чем в аналогичных по размерам населения странах ЕС, однако избежать экономических проблем ему не удалось. Их груз нарастает, в первом квартале 2020 года ВВП снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим, хотя экономика "остановилась" лишь в середине марта и в первом квартале не работала всего две недели.

Розничная торговля, отражающая настроения населения, постепенно восстанавливает позиции, но предприниматели жалуются на снижение спроса и оборота.

Греция начала выходить из локдауна с 4 мая, план поэтапной отмены ограничений рассчитан на два месяца. Большая часть из остановленных 260 тысяч предприятий и 690 тысяч человек уже возобновили работу, остальные планируется запустить к 1 июля.

Правительство полагает, что дела в экономике идут лучше, чем ожидалось, и обещает "светлое будущее". Греки не столь оптимистичны в своих настроениях.

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

"У нас сейчас клиентов в два раза меньше, чем до пандемии. После снятия ограничений две недели было очень много работы, но потом людей стало меньше", — говорит Илья, владелец парикмахерской.

"Люди боятся за будущее, ситуация непонятная, никто не знает, что будет дальше, и поэтому все экономят", — отвечает он на вопрос, почему стало меньше клиентов.

Изменился и состав посетителей — нет обычного летнего наплыва молодых людей, молодёжи мало, опасаются ходить и пенсионеры.

Рестораны в центре Афин первые недели после открытия стояли пустые, в некоторых не было ни одного человека.

"Заходите! Садитесь!" — зазывает посетителей официант возле ресторанчика в так называемом Торговом треугольнике в центре столицы, за столиками нет никого. На вопрос, где народ, он шутит: "Карантин отменили, а люди забыли, как выходить на улицу".

Помогла исправить ситуацию церковь — на Троицу, отмечаемую 7 июня, все таверны и рестораны были битком забиты, и после праздника, судя по картинкам в прессе и интернете, люди стали ходить чаще.

"У нас сегодня мест нет, посетителям приходится ждать по 20-30 минут, пока освободится столик", — сказал официант в популярной рыбной таверне "Тратта" в городке Неа Макри на востоке Аттики. По его словам, за неделю до этого людей было мало, два зала стояли пустые, хотя столиков стало меньше в связи с санитарными ограничениями.

Расположенная рядом на берегу таверна до Троицы даже не открывалась. "Какой смысл? Чтобы один человек зашёл пообедать?" — говорит владелец.

Многие предприятия общепита обанкротились и после отмены ограничений их двери так и остались закрытыми на замок.

По опросам, после снятия ограничений в кафе не пойдут 50% греков, в рестораны — 70%.

Продавец в магазине бытовой техники и электроники объяснил отсутствие покупателей тем, что у них в период карантина бойко шла онлайн-торговля, и в первые дни после открытия покупатели приходили, но затем их стало меньше.

Автосервисы могли работать в период карантина, но и там оборот снизился. "Мы не работали только в апреле. Но клиентов было мало, иногда лишь по одной машине в день. Никто никуда не ездил, так что и ремонт не требовался. Сейчас работы больше", — сказала сотрудница автосервиса.

Сильно пострадали от кризиса автозаправочные станции. Спрос на бензин, а следовательно и доходы АЗС, резко упали из-за ограничений на поездки, так что ассоциация владельцев АЗС и торговцев топливом просила правительство включить их в список пострадавших отраслей.

Полностью восстановили обороты булочные. "У нас сейчас вернулись все клиенты", — сказал корреспонденту РИА Новости владелец соседней хлебопекарни. В период карантина оборот у него снизился процентов на 60.

Неплохо шли дела у частных врачей, по их признанию. "Удивительно, но сейчас я даже больше зарабатываю. Потому что пациенты идут платежеспособные. До этого многие не могли заплатить за лечение, сейчас люди без денег к врачу не ходят", — сказал знакомый доктор.

Кстати, правительство оказало реальную финансовую помощь пострадавшим от кризиса — очень многие оставшиеся без заработка греки получили пособия по 800 евро.

В ОЖИДАНИИ РЕСТАРТА

Крупный бизнес, чтобы избежать банкротства, вынужден сокращать персонал, несмотря на призывы правительства сохранить рабочие места и обещание поддержки. Международный афинский аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса уволил сотни работников, уведомив их об этом sms-сообщением. Все эти сотрудники были на временных контрактах, возобновляемых ежемесячно, некоторые работали так по 10 лет.

"Авиакомпании принимают экстренные меры по увольнению, отправке в отпуска, на пенсию и так далее… Наша компания в связи с этой критической ситуацией находится в неприятном положении и должна немедленно прервать срочные контракты", — говорится в адресованном сотруднику sms-сообщении, которое опубликовала газета "Авги".

"Извините за неизящное послание, но вас слишком много и нет времени связаться с каждым", — пишет представитель аэропорта.

Авиаперевозки, а вместе с ними и деятельность аэропортов, остановились почти полностью.

Президент крупнейшей греческой авиакомпании Aegean ("Эгейских авиалиний") Эвтихис Василакис заявлял, что понадобится от двух до трех лет, чтобы восстановить нормальное положение в авиаперевозках и вернуть отрасль на уровень до пандемии. По его образному выражению, "мы перешли из "пентхауса" в "подвал" менее чем за месяц". В Aegean работают около 700 человек. В 2019 году Aegean и ее дочерняя компания Olympic Air перевезли 15 миллионов пассажиров. В 2018 году Aegean подписала с компанией Airbus контракт на заказ 46 новых самолетов A320neo на общую сумму 5 миллиардов долларов, первые три самолета поступили в феврале этого года, но теперь исполнению контракта мешают форс-мажорные обстоятельства.

Правительство Греции пообещало выделить на поддержку авиационного сектора 115 миллионов евро, но в авиапроме считают средства недостаточными. Несколько дней назад в центре Афин порядка 300 работников авиационной промышленности провели митинг, требуя сделать все трудовые соглашения постоянными и помочь отрасли.

Демонстрации проводят и сотрудники завода ЛАРКО (LARCO) — единственного в Евросоюзе производителя ферроникеля. Правительство Греции подготовило законодательные поправки для оздоровления и приватизации ЛАРКО, которая в настоящее время должна более 600 миллионов евро поставщикам, подрядчикам, банкам и страховым фондам. Приватизация и оздоровление неизбежно приведут к увольнениям, а перспективы компании в период снижения спроса на промышленную продукцию весьма неясные.

Глубочайший спад демонстрирует туризм, который называют "тяжелой промышленностью греческой экономики", так как он дает до 20% ВВП. Несмотря на снятие ограничений, 1 июня не открылись 80% круглогодичных отелей, в том числе самые дорогие в центре Афин, владельцы считают это пока нецелесообразным.

Отельеры предупреждают, что многие работающие в туристический сезон отели не откроются. По оценкам, этим летом будет 6-7 миллионов туристов по сравнению с 33 миллионами в 2019 году, а потери турбизнеса могут составить от 50% до 80%. Туризм в прошлом году принёс в бюджет 19 миллиардов евро, сейчас никто не берётся предсказать итоги этого года.

СЛОЖНАЯ СИТУАЦИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

По официальным данным греческой статистики, экспорт в первом квартале снизился на 8,6% по сравнению с первым кварталом 2019 года — с 10,99 миллиарда евро до 10,02 миллиарда. Только в апреле экспорт упал на 30,6% по сравнению с апрелем прошлого года — 2,07 миллиарда евро против 2,98 миллиарда евро годом ранее. Удар нанесло и падение цен на нефть — нефтепродукты являются главной статьей греческого экспорта и снижение цен на них сказалось на итогах торговли.

ВВП Греции в первом квартале 2020 года уменьшился на 0,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года и на 1,6% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, сообщила греческая статистическая служба Elstat. "Данные отражают влияние на ВВП пандемии COVID-19 в основном с середины марта 2020 года, когда вступили в силу ограничительные меры", — отмечает статистическая служба.

Председатель Банка Греции Яннис Стурнарас в конце апреля, говоря о влиянии коронавируса на реальную экономику, сослался на базовый сценарий Банка Греции, который на основе текущих данных предусматривает падение примерно на 4% в 2020 году, при условии, что карантин продлится 1,5 месяца. Неблагоприятный сценарий банка говорит о спаде на 8%. Стурнарас охарактеризовал тогда как преувеличенные сценарии падения ВВП на 10% или даже 20%, которые основываются на том, что карантин продлится три месяца.

Еврокомиссия в начале мая сообщила, что ожидает серьезного кризиса в экономике Греции из-за пандемии COVID-19 в этом году и ее восстановления в 2021 году — спад составит 9,7% ВВП, а в следующем году последует рост на 7,9% ВВП.

До пандемии экономика Греции росла, в 2019 году ВВП вырос на 1,9%, это лишь немного меньше ожиданий. Появление вируса остановило экономический рост, отмечает Еврокомиссия. Основные последствия локдауна, как ожидается, будут сконцентрированы во втором квартале этого года, скажутся они и в третьем квартале.

Насколько успешным оказался перезапуск экономики Греции, станет ясно лишь в концу года.