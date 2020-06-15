МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году Минсельхозом РФ и подконтрольными ему ведомствами выявила нарушения на общую сумму 900,7 миллиона рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет министерство сельского хозяйства и подконтрольные ему Росрыболовство и Россельхознадзор. Проверка выявила нарушения и недостатки на общую сумму 900,7 миллиона рублей. Почти две трети от этой суммы (650,1 миллиона рублей) приходится на Минсельхоз", — сказано в релизе.

В частности, выявлены нарушения на 216,4 миллиона рублей при предоставлении межбюджетных трансфертов: по мнению СП, они связаны с отсутствием надлежащего контроля со стороны министерства за соблюдением регионами обязательств, установленных соглашениями.

Анализ предоставления субсидий Объединенной зерновой компании (ОЗК) на проведение закупочных и товарных интервенций выявил факты дополнительной нагрузки на бюджет порядка 419,7 миллиона рублей (расчетно) из-за уплаты процентов Россельхозбанку: несмотря на снижение в 2019 году ключевой ставки, министерство не проводило работу по снижению ставки по договорам ОЗК с банком-кредитором, говорится в сообщении.

СП напоминает, что кассовое исполнение расходов Минсельхоза в 2019 году составило почти 292,416 миллиарда рублей (98,7% к сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2019 года): при этом основной объем неиспользованных ассигнований (45,4%, или 1,708 миллиарда рублей) приходится на мероприятия федерального проекта "Экспорт продукции АПК" и связан преимущественно с возмещением банкам доходов по кредитам сельхозпроизводителям. Отмечается и неравномерное расходование бюджетных средств: наименьшая доля израсходована в первом квартале (14,6%), наибольшая — во втором и четвертом кварталах (28,6% и 33,1% соответственно).

Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 миллиона рублей, многие – в сфере закупок: в частности, СП выявила ограничения конкуренции, необоснованное формирование цены контракта, несоблюдение условий закупок и порядка приемки выполненных работ. По итогам проверки Россельхознадзора, отмечен ряд нарушений и недостатков, связанных с постановкой на учет федерального имущества, формированием плана информатизации, а также неэффективным использованием средств бюджета при закупках малого объема.