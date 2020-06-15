МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Законопроект Минвостокразвития по либерализации доступа к добыче полезных ископаемых на шельфе в российской Арктике нуждается в существенной проработке, говорить о создании консорциума недропользователей преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Сейчас говорить о создании консорциума недропользователей преждевременно, поскольку готовящийся Минвостокразвития России законопроект нуждается в существенной проработке", — ответил Кобылкин на вопрос, при каких рыночных условиях будет целесообразна идея создания консорциума для работы на шельфе Арктики.

Девятого июня на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, подготовленный Минвостокразвития, согласно которому предлагается либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустить к работе на нем как российские, так и иностранные компании. Вместе с тем предлагается определить компанию-агента, которая будет работать от лица правительства в консорциуме с другими компаниям, желающими осваивать шельф, и иметь блокпакет в этом консорциуме.

Функции агента правительства РФ могут осуществляться организацией, 100% акций которой принадлежат РФ, и являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является ВЭБ, подчеркивается в документе. В качестве кандидата предлагается ФРДВ.

Ранее идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер, полпред главы государства в ДФО Юрий Трутнев. Сейчас лицензии на шельф могут получить лишь структуры "Роснефти" и "Газпрома", которые вправе привлекать миноритарных частных игроков, в том числе и иностранцев. Инициатива вице-премьера предполагала возможность частных компаний входить в консорциум с "Росшельфом". Однако в мае сообщалось, что создание "Росшельфа" откладывается из-за изменения ситуации на мировых рынках в связи с распространением коронавируса.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.