МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Спад российской экономики в этом году составит 4,2%, при хорошем развитии ситуации во втором полугодии падение может быть меньше 3%, сообщили в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

Это оптимистичнее прогнозов российских финансовых властей. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%. Банк России ожидает спада экономики страны в 2020 году в диапазоне 4-6%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что не исключает спада ВВП России во втором квартале сильнее 8%.

"Пока наш базовый сценарий с учетом скупой программы поддержки и возможности новых волн ограничений: минус 4,2% по итогам года. Если госрасходы будут выше, потери потребителей будут ограничены, а мировая экономика запустится быстрее, возможно падение даже меньше 3% при хорошем втором полугодии", — прогнозирует он.

Эксперт отметил, что ситуация будет зависеть от цен на сырьевые товары с учетом падения объемов экспорта нефти по ОПЕК+ восстановление должно быть на уровень 50 долларов за баррель, чтобы отыграть падение, а также должно произойти восстановление потребительского и инвестиционного спроса.

Тищенко подчеркнул, что жесткость макроэкономической политики (высокие реальные ставки по долгу, профицитный бюджет и бюджетное правило), которая мешала росту в последние годы, обеспечила запас прочности и бюджету, и всей российской экономике. При этом в отличие от прошлых кризисов правительство и Банк России действовали более скоординировано, считает он.

"В результате потери оказались большими, но не катастрофическими – 2,5% от годового ВВП за самый тяжелый апрель, а всего до конца второго квартала около 4–4,5% в зависимости от скорости снятия ограничений", — указал эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.