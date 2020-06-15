МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Российская экономика при благоприятном развитии ситуации выйдет на предкризисные темпы роста уже в середине следующего года, в базовом сценарии – в начале 2022 года, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко.

По данным Росстата, экономика России выросла в 2019 году на 1,3%.

"При благоприятном развитии событий можно рассчитывать на выход на уровень 2019 года к середине 2021 года, при базовом – к началу 2022 года", — ответил Тищенко на вопрос, когда рост ВВП страны вернется на докризисный уровень.

При этом он отметил, что план правительства по восстановлению экономики пока достаточно консервативный. "Тактика, заключающаяся в том, чтобы подождать, пока станет понятен масштаб глобального бедствия, и способность зарубежных правительств поддержать свои экономики, а также стабилизировать рынок нефти, была разумной, но для стратегии роста нынешние параметры выглядят недостаточными и более медленными, даже на фоне падения процентных ставок", — пояснил он.

Глава правительства России Михаил Мишустин в начале июня сообщил, что представленный в начале июня президенту РФ Владимиру Путину национальный план действий в экономике дорабатывается с учетом результатов отраслевых совещаний у главы государства и позиции парламента.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце мая сообщил, что российская экономика вернется на докризисный уровень не ранее первого полугодия 2022 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что восстановление российской экономики будет постепенным и займет несколько кварталов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.