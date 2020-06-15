ПЕКИН, 15 июн /ПРАЙМ/. Связанные с китайским направлением проекты в аграрной сфере на территории России должны осуществляться объединенными с КНР усилиями, это поможет обеспечить гарантию востребованности российских продуктов на рынке Китая, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.

"У сельского хозяйства России есть главное преимущество — возможность наращивать объемы производства, в России ситуация выгодно отличается от того, что мы можем наблюдать в Китае, где практически на всех доступных площадях уже выращиваются аграрные культуры и для того, чтобы вырастить одну из них, приходится пожертвовать другой", — заметил Инюшин.

По его словам, "в данном случае Россия обладает уникальным преимуществом — большой территорией, и, если мы видим, что есть спрос, который измеряется десятками миллиардов долларов, нарастить объемы — становится сугубо технической задачей".

"Торгпредство РФ выступает за то, чтобы проекты в аграрной сфере на территории России обязательно осуществлялись объединенными усилиями, чтобы китайская сторона принимала в них участие с привлечением своих инвестиций, чтобы работа была нацелена на долгосрочное сотрудничество", — сказал торгпред.

Российской стороне, добавил он, это необходимо для того, чтобы "обеспечить себе максимально возможные гарантии того, что российская продукция окажется стратегически востребованной и будет реализовываться на китайском рынке в долгосрочной перспективе".

"Только таким образом возможно обеспечить по-настоящему взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество", — подытожил он. По итогам 2019 года, товарооборот между РФ и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.