МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Испании и Германии "А-" и "ААА" соответственно, прогноз по рейтингам стабильный, говорится в релизах агентства.

"Рейтинг отражает диверсифицированность экономики Германии, а также ее прибыльность и сильные институты, которые обеспечили надежную политическую реакцию на пандемический шок", — объясняет подтверждение рейтинга Германии агентство.

Агентство прогнозирует, что экономику Германии ждет самая глубокая рецессия со времен Второй мировой войны. При этом ожидается, что ВВП сократится на 6,7% в 2020 году.

При этом Fitch прогнозирует, что уровень общего госдолга страны увеличится до 74% ВВП в 2020 году по сравнению с 60% в 2019 году и значительно превысит средний показатель у стран с рейтингом "AAA" в 44%.

Подтверждение рейтинга Испании отражает относительную устойчивость экономики к шоку, вызванному коронавирусом, основанную на устойчивых темпах экономического роста. "Пандемия и меры по сдерживанию, введенные с марта для ограничения ее распространения, привели к снижению экономической активности, которое было одним из самых серьезных в еврозоне. Снижение ВВП во втором квартале будет еще более существенным, чем в первом, когда реальный ВВП снизился на 5,2%", — поясняет Fitch.

Постепенное ослабление ограничений началось в начале мая. По мнению агентства, это будет способствовать восстановлению экономической активности во второй половине года. В целом в 2020 году Fitch прогнозирует падение реального ВВП Испании на 9,6%.