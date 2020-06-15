МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Лидером среди российских субъектов по уровню благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Как говорится в исследования РИА Новости, основанном на данных Росстата, тяжелее всего живут семьи в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ивановской области.
Как следует из рейтинга, семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, которые состоят из двух работающих родителей со средним по региону заработком, а также с двумя детьми, после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составляет в среднем 88,5 тысячи рублей.
Этот субъект России возглавил рейтинг благосостояния семей в девятый раз подряд.
На втором месте — Сахалинская область, здесь такой остаток в семье составляет 72,7 тысячи рублей.
Москва — на третьем месте — 65,8 тысячи рублей.
Четвертая строчка у Санкт-Петербурга — 57,3 тысячи рублей.
Замыкает топ-5 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 56,8 тысячи рублей.
Аутсайдерами являются:
- Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей),
- Псковская область (5,7 тысячи рублей),
- Ивановская область (5,1 тысячи рублей),
- Чечня (4,2 тысячи рублей),
- Кабардино-Балкарская Республика (-1,02 тысячи рублей).
Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Исследование предполагает, что в средней семье двое взрослых и один или двое детей.
https://1prime.ru/state_regulation/20200615/831623573.html