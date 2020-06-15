МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Лидером среди российских субъектов по уровню благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Как говорится в исследования РИА Новости, основанном на данных Росстата, тяжелее всего живут семьи в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ивановской области.

Как следует из рейтинга, семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, которые состоят из двух работающих родителей со средним по региону заработком, а также с двумя детьми, после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составляет в среднем 88,5 тысячи рублей.

Этот субъект России возглавил рейтинг благосостояния семей в девятый раз подряд.

На втором месте — Сахалинская область, здесь такой остаток в семье составляет 72,7 тысячи рублей.

Москва — на третьем месте — 65,8 тысячи рублей.

Четвертая строчка у Санкт-Петербурга — 57,3 тысячи рублей.

Замыкает топ-5 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 56,8 тысячи рублей.

Аутсайдерами являются:

Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей),

Псковская область (5,7 тысячи рублей),

Ивановская область (5,1 тысячи рублей),

Чечня (4,2 тысячи рублей),

Кабардино-Балкарская Республика (-1,02 тысячи рублей).

Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Исследование предполагает, что в средней семье двое взрослых и один или двое детей.