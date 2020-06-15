МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Россияне ожидают, что после снятия всех ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, средний заработок составит 74 тысячи рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса "Работа.ру".

При этом каждый пятый принявший в опросе участие респондент (21%) заяил, что хотел бы получать более 100 тысяч рублей в месяц.

29% опрошенных согласны на зарплату от 50 до 70 тысяч рублей.

27% были бы довольны и заработком в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что напрямую размер желаемой заработной платы зависит от региона, в котором проживает опрашиваемый. Так, большая часть поучаствовавших в опросе москвичей хотят получать в среднем 82 тысячи рублей. Жители Санкт-Петербурга — 72 тысячи рублей.

Также видна разница в зарплатных ожиданиях у мужчин и женщин. В среднем, сильная половина хотели бы зарабатывать 86 тысяч рублей в месяц, слабый пол — 61 тысячу рублей.

Отмечается, что опрос был проведен в июне текущего 2020 года, в нем приняли участие 4,9 тысячи россиян старше 18 лет из всех субъектов России.