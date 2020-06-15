МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле сократился до 2,9 миллиарда евро с 28,2 миллиарда в марте, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 15,9 миллиарда евро.

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в апреле сократился в 5 раз — год назад он составлял 15,5 миллиарда евро. В том числе экспорт товаров из еврозоны в минувшем апреле снизился в годовом выражении на 29,3%, до 136,6 миллиарда евро, импорт — на 24,8%, до 133,7 миллиарда.

При этом в Евросоюзе в апреле был отмечен профицит внешнеторгового баланса на уровне 0,2 миллиарда евро. В апреле 2019 года в союзе был отмечен профицит в 12,9 миллиарда. При этом экспорт товаров из ЕС в апреле упал в годовом выражении на 28,2%, до 125,4 миллиарда евро, импорт — на 22,7%, до 125,1 миллиарда.