МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Снижение зарплатных ожиданий россиян на 20% по сравнению с январем связано с ситуацией на рынке труда, с кризисом, и должно сформировать у россиян осознанное потребление, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Как показало исследование сервиса "Работа.ру", зарплатные ожидания россиян снизились на 20% с января текущего года. В среднем респонденты хотели бы получать 74 тысячи рублей каждый месяц, в январе желаемая зарплата составляла 92 тысячи рублей.

Как отметила завкафедрой экономики труда и персонала, профессор МГУ Татьяна Разумова, зарплатные ожидания людей связаны с кризисом, с информационной повесткой, с тем, что люди испытывают на себе. По ее словам, многие предприятия, которые перевели сотрудников на удаленку, в той или иной форме зарплату сокращали, если не оклад, то переменную часть — бонусы и премии

"То есть человек рассчитывает на полугодовой бонус, ему в марте месяце торжественно объявляют, что полугодового бонуса не будет. И, собственно говоря, эти ожидания — это, скорее, уже не ожидания, это, скорее, уже реальные творческие планы", — отметила Разумова, уточнив, что многие в то же время боятся сокращений, так как ситуация на рынке труда сложная.

При этом она отметила, что такие ожидания россиян должны сформировать рациональное потребительское поведение, активную позицию по ориентации на рынке труда.

"То, что эти ожидания есть, — это правильно… Это не шок, а это возможность спланировать свой бюджет, возможность включиться в поиск дополнительных заработков, поиск другой работы, возможно, потому что работа есть как таковая", — добавила эксперт, отметив, что это адекватная реакция населения на то, что происходит в мире.

Есть настроения, а есть прогнозные цифры, отметил директор Института занятости и профессий, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Федор Прокопов. По его словам, то, что ожидания по поводу перспектив заработных плат у россиян негативные, вполне объяснимо.

Прокопов отметил, что на настроения россиян могли влиять ограничения и неясный горизонт выхода из них. При этом пандемия не единственный негативный фактор, нельзя забывать про скачки цен на нефть и рост курса доллара, сохраняющиеся экономические санкции, уточнил Прокопов.

"Поэтому здесь нельзя говорить о том, что кризис спровоцирован исключительно пандемией. Это по-разному сказывается на разных отраслях, но это негативные факторы", — пояснил он.

Эксперт добавил, что с момента объявления о том, что экономика может вернуться к обычному режиму до его восстановления, всегда существует временной лаг. Он уточнил, что при благоприятных условиях восстановление может занять от двух месяцев до полугода.