МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Создание государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет 40-50 миллиардов рублей в течение трех лет, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Мы ожидаем, что поступления НДС как от импорта, в первую очередь от импорта и от вывода в "белую" тех российских производителей, которые сейчас им доплачивают, приведут к дополнительным поступлениям в районе 40-50 миллиардов рублей в течение бюджетной трехлетки", — ответил Моисеев на вопрос о возможных доходах от внедрения системы контроля за драгметаллами.

На прошлой неделе Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Данная система предназначена для получения, обработки, хранения и представления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов и камней, изделий из них, а также организации спецучета. Она создается в целях обеспечения их прослеживаемости, подтверждения подлинности и легальности происхождения.

В России с 1 июня до 1 ноября 2018 года был проведен эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов и камней, а также изделий из них. В рамках эксперимента АО "Гознак" на безвозмездной основе осуществляло функции оператора и разработчика интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах их оборота. По его результатам кабмин поручил Минфину обеспечить доработку этой системы с учетом предложений участников эксперимента.