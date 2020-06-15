МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал менеджменту ввести должность старшего вице-президента компании по устойчивому развитию, курирующего вопросы экологии и окружающей среды, следует из сообщения ГМК.

"Рекомендовать менеджменту компании… ввести должность старшего вице-президента по устойчивому развитию, курирующего вопросы экологии и окружающей среды", — сообщает компания.

В ходе заседания 10 июня, на котором обсуждались события ЧП на ТЭЦ в Норильске, менеджменту в том числе было поручено оперативно информировать членов совета директоров по проводимым мероприятиям по ликвидации последствий аварии, пересмотреть формат рабочей группы по вопросам окружающей среды и экологии под председательством председателя совета директоров, а также оперативно представить членам совета предложения по системной работе по вопросам, связанным с вечной мерзлотой и изменением климата.

Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (НТЭК, входит в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Ожидается, что восстановление ущерба обойдется "Норникелю" в 10 миллиардов рублей и более, не считая возможных штрафов. Более точные цифры станут известны после 26 июня, когда завершится проверка Росприроднадзора.

В начале июня "Русал" (один из крупнейших акционеров "Норникеля") сообщал, что настаивает на серьезном расследовании причин произошедшего для предотвращения подобных ситуаций в будущем и намерен вынести вопрос об аварии на ТЭЦ на внеочередное заседание совета директоров ГМК.

Кроме того, "Русал" выступил с инициативой назначения первого заместителя гендиректора компании по вопросам экологии, который базировался бы в Норильске.