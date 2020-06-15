МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно было решать две задачи — защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия", — сказал Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он отметил, что логика действий властей была в том, чтобы в первую очередь поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы.

"Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учётом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда", — добавил он.

Путин заявил также, что главное не только четко исполнять технические детали в рамках реализации мер поддержки экономики на уровне правительства и ведомств, важен их результат — эффективность и своевременность помощи предприятиям и гражданам.

"Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения, соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы", — сказал президент.

"Это, безусловно, очень важно, необходимо. Но все же это все-таки технические, наши внутренние управленческие вопросы. Главное — это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий, как они это сами оценивают, как они оценивают эффективность таких мер и на своем примере, на ситуации своих знакомых, близких, коллег", — заявил Путин.

Он отметил, что именно поэтому попросил собрать на эту встречу самых разных людей и в сегодняшнем разговоре принимают участие в том числе граждане, которые непосредственно получают социальные выплаты или приняли решение воспользоваться льготами по ипотеке, грантами на выплату зарплат для работников своих предприятий.

"С учетом их рассказов, жизненных ситуаций посмотрим и удачные решения, которые нужно использовать и развивать в нашей работе дальше, и проблемы, на которые следует обратить особое внимание, внести корректировки", — пояснил Путин.

По его словам, расчет мер поддержки россиян в период пандемии коронавируса был продуманным и эффективным. "Все пакеты мер принимались обосновано, последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда. Объемы и время предоставления поддержки рассчитывались так, чтобы это было максимально эффективно, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается", — сказал Путин.

Он отметил, что "такой подход исключал любой популизм, действовал принцип адресности, учета конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди".