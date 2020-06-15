МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Безработица в России подросла, но не так драматично, как в других странах, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

В понедельник он проводит совещание по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. С докладом о поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей в рамках встречи выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Вы сказали, что бизнес не сокращает персонал, а старается сохранить. Да, многие действительно так и делают, это нужно поощрять и дальше. Но все-таки сокращения-то есть… Все-таки безработица у нас подросла — где-то около 1,5%. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%. У нас было 4,5% где-то, а сейчас в районе 6%. Поэтому все-таки она растет у нас, на это нужно обращать внимание", — заявил Путин.

Президент позитивно оценил то, что эффективно работает мера поддержки в виде льготных кредитов под 2%, которые предназначены для выплаты заработной платы сотрудникам компаний.

"И то, что своевременно увеличили ресурсы на эту меру поддержки до 350 миллиардов, — тоже хорошо. Надо смотреть, конечно, как уровень заработной платы сохраняется в тех учреждениях, предприятиях, которые претендуют на эту меру поддержки. Без спешки надо посмотреть на все эти аспекты", — добавил он.