МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил о замедлении роста численности регистрируемых безработными в РФ.

По его словам, с средины апреля до конца мая в среднем в неделю в Минтруде регистрировали порядка 220-250 тысяч россиян, за первые две недели июня — порядка 150 тысяч человек в неделю.

"Таким образом, мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился", — сказал министр на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Министр добавил, что сегодня каждый второй гражданин, оставшийся без работы, охвачен мерами господдержки. По его словам, в России в неделю в среднем находят работу более 300 тысяч человек.

Уже третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, которые планируют увольнения или перевод работников на неполную занятость, есть стабильный рост числа вакансий. На портале "Работа в России" опубликованы около 1,2 миллиона вакансий.

"В июне также активизировался найм сотрудников, в среднем за неделю мы видим, что у нас трудоустраиваются свыше 300 тысяч человек. При этом на прошедшей неделе количество уволенных и принятых на работу граждан практически сравнялось", — сказал министр на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Ко всему прочему он добавил, что 280 тысяч безработных уже получают доплаты по три тысячи рублей на 450 тысяч детей, дополнительно их начислят 650 тысячам родителей.

"Дополнительная поддержка предоставляется семьям с детьми, где один или оба родителя остались без работы — это 280 тысяч безработных граждан, уже сейчас получают доплаты по три тысячи рублей на 450 тысяч несовершеннолетних детей. На прошлой неделе было подписано постановление, которое распространило эту доплату на всех безработных, то есть в течение июня-июля-августа по три тысячи на каждого ребенка будут получать все безработные люди вне зависимости от даты постановки на учет", — сказал Котяков на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По его словам, "доплаты будут начислены еще 650 тысячам родителей более чем одного миллиона детей".

Котяков отметил, что стабилизация ситуации на рынке труда по планам должна наступить в четвертом квартале 2020 года