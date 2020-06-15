МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Число официально зарегистрированных безработных в России за два месяца выросло почти на 1,05 миллиона человек, до 2,424 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента РФ по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"За два прошедших месяца численность безработных увеличилась на 1 миллион 50 тысяч человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 миллиона 424 тысячи наших граждан", — сказал он.

При этом по данным на 1 июня это число составляло 2,090 миллиона человек, говорил министр в начале месяца на заседании комитета Совфеда по социальной политике. Таким образом число официально безработных в РФ с начала июня выросло на 334 тысячи человек, или на 16%.

Общее число безработных, по предварительным данным Росстата, на 1 июня составляло более 4,5 миллиона человек, сообщил также Котяков. При этом в апреле текущего года, по данным Росстата, безработными по методологии Международной организации труда классифицировались 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше (в марте — 3,5 миллиона человек).

Пик по числу зарегистрированных безработных Минтруда РФ ожидает в третьем квартале 2020 года.