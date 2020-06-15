МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство донастроить меры по поддержке экономики и граждан, если есть сбои.

"Прошу правительство обстоятельно все это проработать, и если действительно сбой происходит какой-то, донастроить, скорректировать уже принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики, а они, думаю, будут необходимы", — сказал президент на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Путин отметил, что впереди непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни.

В целом работа по реализации мер поддержки экономики и граждан в связи с коронавирусом идет достаточно ритмично, заявил он.

"В целом, мне кажется, работа идет достаточно ритмично. Хочу поблагодарить всех участников сегодняшнего разговора. Он был полезным", — сказал Путин в понедельник, завершая совещание по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

При этом нужно проанализировать, какие меры по поддержке экономики и граждан нужно продлить, считает глава государства.

По его словам, впереди непростой этап восстановления экономики, рынка труда, привычного ритма жизни.

"В этой связи напомню, что период действия целого ряда мер, которые мы ранее предусмотрели, 1 июля истекают. Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры, нужны ли они, и если нужны, то какие целесообразно продлить, какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ", — сказал Путин.

"Ну, вот смотрите, например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома, и во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают — это, как правило, работающие пенсионеры. Но вот на работу они выйти не могут, а выплаты заканчиваются. Надо подумать. Я прошу правительство представить предложения", — добавил президент.

По его словам, реализация всех необходимых мер должна оставаться под постоянным контролем глав регионов и федеральных чиновников.

"Хочу обратить внимание всех коллег и на федеральном уровне, и на региональном: реализация неотложных мер поддержки должна оставаться под постоянным вашим контролем. При этом нельзя снижать внимание к текущей работе, тем более к решению стратегических задач, к реализации наших планов и национальных проектов", — сказал Путин.

По его словам, надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития.

"Эти вопросы долгосрочной повестки мы отдельно обсудим, с учетом этого предстоит работа над приоритетами бюджета на предстоящие три года", — отметил Путин.