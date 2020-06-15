МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Общий объем выручки предпринимателей, использующих онлайн-кассы в России, приблизился к уровню до введения эпидемиологических ограничений, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

"Количество активных онлайн касс по сравнению с февралем у нас составляет 85% от февральского уровня, а выручка уже 95% от февральских показателей. Это, конечно, для нас является основой для аккуратного оптимизма", — сказал Егоров на совещании у президента РФ по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Онлайн-кассы в России обязаны использовать все предприниматели, которые ведут наличные операции с клиентами: это торговля, сфера услуг и общественного питания. Эти устройства передают налоговикам данные о совершенных предпринимателем операциях в режиме реального времени.

"Некоторую позитивную динамику мы также видим в выплатах подоходного налога", — добавил Егоров. "Я надеюсь, мы достаточно быстро сможем вернутся к показателям до внедрения ограничений", — сказал он.

Глава ФНС рассказал, что ведомство успешно реализует все меры, заявленные ранее президентом РФ в рамках противодействия последствиям распространения коронавируса: это касается снижения ставок страховых взносов для малого бизнеса, освобождения от уплаты налогов для за второй квартал текущего года для пострадавших отраслей, субсидий на поддержку занятости и поддержки самозанятых.

По его словам, снижение страховых взносов на выплату зарплат свыше 1 МРОТ коснулось более 6 миллионов компаний и ИП, это мера позволит им только в текущем году сохранить более 283 миллиардов рублей. Отсрочки по налогам коснутся более 2 миллионов предпринимателей и позволят сохранить компаниям более 243 миллиардов рублей, а освобождение от уплаты налогов за второй квартал позволят сохранить в обороте еще около 100 миллиардов рублей.