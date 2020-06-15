МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны обсудили ближайшую встречу БРИКС и борьбу с COVID-19.

"Сегодня утром я говорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы согласились и дальше углублять сотрудничество между нашими странами, в том числе в борьбе с COVID-19. Мы также обсудили результаты, которых хотим достичь на следующем саммите БРИКС в Санкт-Петербурге, — написал Болсонару в Twitter.