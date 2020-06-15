МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ разработал "дорожную карту" по развитию отечественного инжиниринга и промышленного дизайна на период до 2025 года, она утверждена правительством, следует из сообщения ведомства.

Отмечается, что "дорожная карта" предусматривает создание комплекса мер господдержки индустрии промышленного дизайна, механизмов предоставления налоговых льгот, а также разработку национальных, образовательных и профессиональных стандартов в данной сфере.

"В 2020 году будут проработаны механизмы финансовой поддержки отрасли на базе ключевых российских институтов развития. В частности, рассматривается вопрос включения критериев о наличии промдизайна в программы выдачи льготных займов Фондом развития промышленности. Для формирования регуляторной основы поддержки индустрии планируется введение единого нормативного определения деятельности по промдизайну. Услуги промышленного дизайна будут включены в 719-е постановление правительства в качестве одного из критериев российской продукции, а классификаторы ОКВЭД 2 и ОКПД 2 расширены соответствующими видами экономической деятельности", — поясняет Минпромторг.

Кроме этого, "дорожная карта" включает также мероприятия, направленные на дальнейшее комплексное развитие инжиниринга – в течение всего периода реализации дорожной карты предлагается разрабатывать, утверждать и актуализировать образовательные и профессиональные стандарты в области инжиниринга и промышленного дизайна, следует из сообщения ведомства.

"Реализация дорожной карты будет способствовать становлению российской индустрии промдизайна в разных направлениях – от проектирования объектов машиностроения до электроники и биотехнологий. Стимулировать спрос на услуги российских компаний будут запущенные механизмы поддержки, включая создание центров промдизайна на промышленных предприятиях. На продукцию отечественных компаний мы будем также нацеливать участников программ поддержки экспорта и поставщиков продукции для реализации нацпроектов", – отметил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.