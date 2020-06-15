КИЕВ, 15 июн — ПРАЙМ. Большая палата Верховного суда Украины приняла сторону Нацбанка по иску семьи Суркисов, признав их связанными с Приватбанком лицами, сообщает в понедельник интернет-издание hromadske.

Братья Суркисы оспаривали в суде процедуру bail-in, по которой был национализирован Приватбанк. Суркисы были определены связанными с банком лицами, поэтому их вложения были конвертированы в капитал государственного Приватбанка. Ранее Печерский районный суд Киева постановил, что Приватбанк обязан выплатить офшорным компаниям Суркисов средства, которые в 2012-2014 годах были размещены на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров. Позже Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Кассационная жалоба на решение апелляционной инстанции находится на рассмотрении большой палаты Верховного суда Украины, следующее заседание по делу назначено на 15 июня. Приватбанк ранее заявил, что государственная исполнительная служба незаконно пытается взыскать с него более 250 миллионов долларов в пользу компаний, связанных с семьей Суркисов.

"Большая палата Верховного суда приняла сторону Нацбанка по иску семьи Суркисов. Это ключевое дело в вопросе национализации ПриватБанка", — пишет издание hromadske со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был олигарх Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Национальный банк Украины обжаловал оба решения окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.