МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в письме замминистру финансов Алексею Сазанову предложил ввести дополнительные меры поддержки авиаотрасли РФ на фоне ситуации с коронавирусом, включая налоговый вычет за внутренние авиаперелёты.

"Дополнить перечень социальных вычетов по НДФЛ… на авиационные перелеты граждан РФ по территории РФ. Условия предоставления вычета предлагаем установить следующие: в размере фактически осуществленных расходов на перелет без ограничения предельного размера вычета по НДФЛ; перелет осуществлен только гражданином РФ; перелет осуществлен на внутренних рейсах российских авиаперевозчиков", — говорится в письме (имеется в распоряжение РИА Новости).

В числе возможных мер также установление ставки НДС 0% на все внутренние авиаперевозки, включая перевозки через аэропорты московского авиационного узла с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2029 года. Кроме того, ТПП предлагает предоставить право на отсрочку или рассрочку уплаты ряда налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

Предлагается также усовершенствовать механизм возмещения сумм акциза, начисленных при получении авиакеросина перевозчиками: снизить условное значение средней оптовой цены реализации авиакеросина в РФ на 2019 год с 48,3 тысячи рублей до 40 тысяч рублей за тонну (фактический уровень на декабрь 2017 года) и далее ежегодно увеличивать это значение на уровень инфляции, установленный Росстатом, а не на фиксированные 5%.

ТПП предлагает повысить с 2,08 до 3,5 значения коэффициента суммы акциза, начисленной при получении авиакеросина налогоплательщиком, и повысить значение коэффициента до 5 в отношении количества керосина, приобретенного в аэропортах данных регионов.