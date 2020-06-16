МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предложил замминистра финансов Алексею Сазанову ввести новый налоговый вычет для физлиц, инвестирующих дивиденды в российский фондовый рынок — его предложения для проекта основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов есть в распоряжении РИА Новости.

"Предоставление налогового вычета на доходы физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, от долевого участия в российских организациях, полученных в виде дивидендов, в размере средств, реинвестированных в фондовый рынок РФ", — предлагает глава палаты.

Катырин также предложил Минфину разработать методику или критерии доначисления налогов, пеней и штрафов при выявлении так называемых "схем дробления бизнеса".

"Поскольку обстоятельства, с которыми налоговые органы связывают схемы "дробления бизнеса", зачастую основаны не на нормативном регулировании, а на субъективной оценке со стороны проверяющих", — говорится в пояснении к предложению.