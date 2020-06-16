МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), замедлилась до 0,6% против 0,9% в апреле, сообщается в пресс-релизе ведомства.

В месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1% против инфляции в 0,4% в апреле.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.