Годовая инфляция в Германии в мае составила 0,6%, как и ожидалось
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по окончательной оценке Федерального статистического бюро страны (Destatis), замедлилась до 0,6% против 0,9% в апреле, сообщается в пресс-релизе ведомства.
В месячном выражении зафиксирована дефляция в 0,1% против инфляции в 0,4% в апреле.
Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.
https://1prime.ru/state_regulation/20200616/831630925.html