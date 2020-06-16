МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в первом квартале 2020 года составила 3,294 миллиарда рублей против убытка 851,1 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка выросла в 2,1 раза и составила 28,334 миллиарда рублей. В частности, выручка от продаж вагонов осталась практически на уровне аналогичного периода прошлого года, незначительно снизившись, и составила 11,458 миллиарда рублей. При этом доля выручки от продаж по данному виду деятельности в общем объеме выручки УВЗ составила в первом квартале 40,44% против 87,52% годом ранее.

Валовая прибыль увеличилась в 8,6 раза — до 10,381 миллиарда рублей, прибыль от продаж — в 22 раза — до 5,520 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства на конец первого квартала выросли до 82,9 миллиарда рублей с 75,8 миллиарда рублей на начало года, краткосрочные — снизились до 74,7 миллиарда рублей с 78,8 миллиарда рублей, соответственно.

"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций НПК "Уралвагонзавод".