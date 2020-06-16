ТОКИО, 16 июн — ПРАЙМ. Банк Японии (центральный банк страны) на заседании по кредитной политике во вторник расширил объем мер, облегчающих финансирование предприятий, находящихся в сложной ситуации из-за распространения коронавируса, сообщило агентство Киодо.

Объем мер, в том числе и кредитование банков для оказания помощи среднему и малому бизнесу, пострадавшему в результате распространения коронавируса, расширен с 75 до 110 триллионов иен (с 700 миллиардов до 1,03 триллиона долларов). Система предусматривает выделение кредитов под 0% тем частным финансовым структурам, которые возьмут на себя выполнение правительственного решения о беспроцентных и беззалоговых займах для малого и среднего бизнеса. Максимальная сумма, которую может занять у центробанка один финансовый институт – 100 миллиардов иен (около 930 миллионов долларов).

Кроме того, банк изменил оценку экономики страны с "ужесточается" на "становится крайне жестокой".