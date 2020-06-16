МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Сенатор отмечает, что указанные изменения будут действовать только в 2021 году. Поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Законодатель отмечает, что в связи с указом президента РФ с 30 марта по 3 апреля 2020 года были установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Этот режим был продлен до 30 апреля. Нерабочими были объявлены и дни с 6 по 8 мая 2020 года.

Одновременно с этим с 30 марта многие сотрудники переведены на неполный рабочий день, а также на другие режимы, предполагающие свободный график работы. При этом в объявленные президентом нерабочие дни "работодатели обязаны были сохранить и выплачивать заработную плату сотрудникам, в том числе и при отсутствии выполнения трудовой функции или частичном выполнении", отметил Кутепов.

В то же время режим нерабочих дней не учитывается как отпуск, и работодатель обязан предоставить очередной отпуск работнику, несмотря на то что до июня 2020 года (2 месяца) рабочий режим был существенно ограничен, говорится в проекте.

Согласно производственному календарю на 2020 год, рабочих дней в году должно быть 247, а выходных — 118 (с учетом суббот, воскресений и праздничных дней). Фактически с учетом развития коронавирусной инфекции, а также с учетом дня голосования по поправкам в конституцию и выходного дня, в который будет проведен военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, выходных дней будет 120, а дополнительно не рабочих дней 27, уточняет парламентарий.

"Таким образом, уже за первые 6 месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, и количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%", — подчеркивается в законопроекте.

Необходимо отметить, что ряд предприятий и организаций не вышли на работу и после майских праздников, так как снятие ограничений в разных регионах проходит по-разному, но в любом случае поэтапно, добавил Кутепов.